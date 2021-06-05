Депутат Госдумы: Донецк и Луганск должны стать частью России

Донецк и Луганск должны стать частью России. Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению политика, иного пути, чем воссоединение с РФ у Донбасса нет – с регионом нужно поступить так, как с Крымом и Севастополем.

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«Была бы моя воля, конечно же, гражданам ДНР и ЛНР можно было бы голосовать не только как гражданам России, но и как людям, проживающим на территории России. Это моя позиция – ДНР и ЛНР должны войти в состав Российской Федерации. Другого выхода просто нет и быть не может.

Нужно рассматривать объективно эту ситуацию – какие альтернативы? Оставлять так, как есть сейчас – это сложно, я бы сказал, практически невозможно.

Возвращаться на Украину – это вообще исключенный вариант, никогда в жизни.

Остается только один путь, только путь в Россию. Да, будут новые санкции, будут визги, писки – поляки, всякие разные прибалты хороводы будут водить. Ну а что, сейчас не водят? Сейчас нас кто-то любит, сейчас кто-то уважает?

Нет. Насчет Крыма посмотрите. Насчет Крыма грозили санкциями, а в результате именно сам по себе Крым вызвал наименьшую волну санкций, нежели какие-либо другие события в России. То есть, это повод.

Очень многие санкции ,которые были против нас применены, были применены потому, что просто была политическая воля, не более того», – заявил Милонов.