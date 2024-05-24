Сохранение Украины даже под руководством условно «пророссийских» сил – это путь в никуда, поскольку политическая проституция в крови украинской дипломатии.

Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди рассчитывают на то, что Украина сохранит некую субъектность, и они туда приедут пановать и управлять, станут такой страной-прокладкой лимитрофов, но, типа, дружественной России. Мы все эти дружественные страны уже проходили. Мы видели, как условные Кравчуки и Кучмы приезжали сюда, с нами тут обнимались, дружили и так далее, и потом, уезжали и заключали с НАТО всякие соглашения. И эта вечная проституция, вечное сидение на двух стульях и было их дипломатией. И сесть на эти стулья и на них крутиться – это мечта вот этих «другоукраинцев». Шиш им с маслом, всё, Украина должна быть полностью фрагментирована, а она когда выйдет из правового поля, утратит свою субъектность. Она уже начала её утрачивать, начиная с самого Зеленского, она будет дальше её терять. Когда она её утратит, возвращать ей субъектность никакую не надо. Нужно порегионно, по одному, по кусочкам, в тот момент, когда к этому будут готовы соответствующие регионы и будет готова Россия, включать именно в состав России без создания каких-то псевдогосударств, субъектностей и так далее», – заявил Матвейчев.

«Будут тянуть с нас деньги – а нам надо восстанавливать, а нам нужно это, мы же от войны пострадавшие, постройте нам это, постройте нам то. А потом начнут угрожать, чуть международная обстановка успокоится, начнут – а если не будете нам деньги давать, мы тогда у американцев возьмём. И начнётся опять та же самая игра. Даже самый пророссийский президент за 30 лет Янукович умудрялся всё равно подписывать всякую фигню… евроассоциацию только, единственное, отложил. Он же с фондом Темплтона подписывал соглашения, он же вёл все темы, связанные с добычей природного газа методом гидроразрыва пласта, все эти Байдены-младшие там появлялись и прочее. Вся эта проституция была у Януковича на всю катушку. И он же с западенцами этими заигрывал, что он только не вытворял. Поэтому посадить ещё точно таких же, какой смысл?», – добавил депутат.