Депутат Госдумы: Дуров не первый и не последний – Запад будет зачищать всё русское

Аккаунты российских политиков в Telegram давно известны украинским спецслужбам, которые с помощью нейросети генерируют голоса и рассылают сообщения. И информационная гигиена не зависит от того, в чьих руках сейчас находится основатель Telegram Павел Дуров.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мошенники давно пользуются Telegram. Он может быть более защищён, чем другие мессенджеры. Но буквально на днях мне по Telegram звонил фейковый Вячеслав Володин. Понятно, что это звонили мошенники. Звонили они с территории соседнего государства, и, собственно, их интерес был исключительно мошеннический. И это говорит о том, что аккаунты наши врагу уже известны, и как себя вести в этой ситуации каждый решает сам. Понятно, что никакие значимые для государства документы я, как лицо, находящееся на государственной должности, через Telegram не отправлял и не отправляю. Ещё раз повторю – это вопрос информационный гигиены, и как поступать здесь решает каждый сам. Я здесь далёк от апокалиптических выводов, что теперь «шеф, всё пропало». Но информационную гигиену никто не отменял, вне зависимости от того, в чьих руках находится сейчас Павел Дуров», – подчеркнул он.

По словам политика, нет ничего хорошего в том, что основатель главного мессенджера России находится в руках иностранного враждебного государства. И это является продолжением борьбы со всем русским.

«Это война с русскими, которые находятся в самой чувствительной части бизнес-деятельности – в информационных вопросах, связи, блокчейна, искусственного интеллекта. По миру их не так много, и понятно, что если среди них есть русские, то конечно, их нужно взять под контроль. Так рассуждает коллективный Запад. Поэтому, с одной стороны, это борьба со всем, что связано с Россией, с другой – это борьба с теми людьми, которые представляют угрозу для глобального доминирования Запада», – заключил Новичков.