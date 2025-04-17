Депутат Госдумы Федоров нагнетает: Россию ждут тотальные шпионские чистки в духе 30-х

В ближайшие годы Россия неизбежно вернется к сталинским практикам.

Об этом в эфире видеоблога «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще мы понимаем, что вот эти следующие год или два, которые будут до нашей победы, я говорю условные цифры, они скорее всего переходят в категорию более жестких решений. То есть неизбежно запускается механизм чисток. Чистки, к сожалению, в стиле тридцатых годов прошлого века. В чем суть была тех чисток? Что они были самоочищающие, то есть не патриоты меняли шпионов, а шпионы меняли шпионов. Вспомните историю Ежова, то Ягода, то Берия, и каждый следующий выяснял, что предыдущие – шпионы. Вот в таком стиле. Это, конечно, самый тяжелый метод чисток, самый разрушительный, но, похоже, мы частично пройдем по этой дороге…

Ощущения в бизнесе такие, то есть идет процесс созревания очень серьезных процессов чистки. Мы вообще исходим из того, что скорее всего нас ожидает, не хочу сказать слово кризис, это слово все-таки надо из лексикона убрать, но процессы, скажем так, радикального переосмысления на базе катастрофической ситуации, к которой в конечном итоге это сегодняшнее «ни вашим, ни нашим» приведет», – заявил Федоров.