Депутат Госдумы: из украинских тюрем вытащили еще не всех, кто рассчитывает на Россию

07.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Состоявшийся сегодня обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ – это хорошо и правильно, однако следует помнить о тех людях, которые в него не попали и все еще сидят в тюрьмах, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом заявид депутат Госдумы РФ от КПРФ Сергей Шаргунов на своей страничке в соцсети.

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“Очень хорошо, что состоялся обмен, за который я всегда выступал.

«Все узники свободны!» — несётся отовсюду. Не все. Не думайте, что всех вытащили. И те, кого Россия не забрала, чувствуют себя забытыми”, – написал он.

По словам думца, речь идет не только о плененных на Донбассе.

“Вот, например, люди из одной только Одессы, выжившие 2 мая на Куликовом Поле. Их потом объявили диверсантами-подпольщиками.

Отец и сын Руслан и Владислав Долгошеи, Николай Селятенко, Олег Мазур, Николай Казанский сидят в тюрьме больше 4 лет. (Последний вообще тихий интеллигент, просто ходил на митинги Антимайдана — кстати, брат актрисы Нонны Гришаевой, которой воспрещён въезд на Украину). Других их сотоварищей уже осудили на большие срока. Так Константин Калашников получил 13 лет.

Ещё одна группа. Екатерина Фотьева, Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко.

Адвокаты сказали мне, что никто этих людей менять даже и не пытается. Надо сделать всё, чтобы это исправить”, – призвал Шаргунов.

Напомним, как сообщил ПолитНавигатор, сегодня российский Интерфакс со ссылкой на Контактную группу в Минске обнародовал информацию о подготовке нового обмена по формуле “всех установленных на всех установленных”. Этот обмен будут обсуждать на встрече в Минске 18 сентября. Со своей стороны украинские СМИ также начали поднимать тему о находящихся в российских ьюрьмах по украинским сведениям более ста украинцах.