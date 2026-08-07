Депутат Госдумы: Конфликт с Азербайджаном неизбежен

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Нет ничего удивительного в том, что руководство Азербайджана выстраивает антироссийский альянс с Киевом. Конфликты со всеми бывшими республиками СССР неизбежны.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут конфликты в той или иной степени со всеми республиками СССР. Потому что есть законы геополитики – если ты незаконно отдаёшь территории — это война. А в 91-м году эти территории все отошли от СССР незаконно. Так же, как после 17-го года война с Финляндией, с Польшей — это как раз те самые случаи. Если ты незаконно отдаёшь свою территорию, жди, что твои конкуренты мировые будут использовать эту территорию как фактор дальнейшего твоего ослабления. Потому что за каждую наш территорию войны шли, сотни войн наши деды и прадеды вели, и не просто так, не потому, что они были дураки. Поэтому события 91-го года — это не только Украина, это и другие республики СССР. И вспомните, и с Грузией уже повоевали, и Приднестровье, в Молдове, Прибалтика, и так далее. Поэтому выход здесь, где и вход – после Украины или в период Украины нам надо будет решать проблему в целом статуса всех территорий в границах 45-го года в разных формах: союзное государство, специальные международные соглашения аналогично тем требованиям, которые прописаны в наших переговорных позициях с Украиной, «Стамбульских», например: «Нельзя вступать в НАТО, нельзя заниматься военным строительством антироссийским» и т.д. Это в полном объёме касается и Азербайджана, и всех остальных – договариваться с ними с позиции права, а не с позиции «делай, что хочешь, я отдаю тебе своё имущество со своей территорией», – пояснил Федоров.

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