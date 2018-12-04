Депутат Госдумы: крымчане остались “за бортом” российской системы банковского кредитования

04.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Хотя Крым и является субъектом РФ, жители полуострова лишены многих социальных благ, таких как нормальная банковская система, позволяющая брать займы под адекватные проценты.

Об этом в ходе заседания Госдумы РФ заявил депутат Дмитрий Белик от «Единой России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, закон хороший, нужный, и тут нет вопросов, он отчасти отсекает возможности злоупотребления инструментом, таким как материнский капитал. Но я скажу несколько слов о своем регионе, про ипотеку. У меня на приёме на региональной неделе была женщина-учительница, муж работает, трое детей, как бы есть возможность взять ипотеку. А у нас её негде взять, я имею в виду, под нормальные проценты. Под 6% – у нас вообще нет такого, у нас начинается от 10,5-11%. Всё потому, что у нас нет «Сбербанка», у нас нет «ВТБ» и многих других вещей. А этот закон предполагает создание государственной структуры – «Дом РФ» – хорошая структура, которая предполагает льготную ставку кредитования при использовании материнского капитала под 6%», – отметил депутат.

Белик подчеркнул, что хотя Крым и является субъектом РФ, жители полуострова лишены многих социально необходимых вещей.

«Прошу вас, правительство, уважаемый Алексей Витальевич: возьмите под контроль Севастополь и Крым, чтобы это у нас работало, чтобы не получилось так, как со «Сбербанком», чтобы не получилась ситуация, которая у нас сотовыми операторами, с автозаправками. Получается, что мы субъекты РФ, но у нас всего этого нет. Мы лишены. Мы не жалуемся, поверьте, мы благодарны России, благодарны всем, но очень прошу вас, для нас это серьёзный социальный вопрос. Возьмите это под контроль», – закончил он.