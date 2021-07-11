Депутат Госдумы: Лукашенко – не патриот, а сепаратист

11.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Когда Александр Лукашенко «орёт про суверенитет Белоруссии», он повторяет лозунги и повестку пропагандистских речей и газет, которые выпускались на белорусской территории в период гитлеровской оккупации.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Механизм работы через СМИ и интернет важнейший, может быть, даже главный механизм американской оккупации в плане идеологии, потому что главный механизм американцев в плане государственного строительства – это институт собственности, конституция, доллар и так далее. Этот механизм работает. Это – геббельсовская пропаганда на оккупированной территории. Вообще, как-то у нас люди забывают: на оккупированной территории СССР (во время Великой Отечественной войны – ред.) жило 76 миллионов человек, и далеко не все из них были партизанами. На самом деле партизан из них было тысяч сто, двести…. На оккупированной территории были созданы «независимые» государства Белоруссия, Рейхскомиссариат Украина и все остальные», – напомнил Фёдоров.

«Основная территория, где люди жили – 70 миллионов – это была как территория «независимых» государств, один к одному, как сейчас. Когда Лукашенко сейчас орёт про суверенитет Белоруссии, я просто поднимаю материалы пропагандистских речей и газет, которые выпускались на территории «суверенного» белорусского государства в 43-м году, я вижу, что это один к одному, и флаг один и тот же. Ну, правда формально флаг у них перешёл к оппозиции, но понятно, что вернётся, в такой логике.

Поэтому, когда говорят Лукашенко – «патриот». Он не патриот, потому что он сепаратист. Это продукт поражения 91 года. Если бы Лукашенко не был сепаратистом, он не был бы президентом», – отметил депутат.

«Получается, что громче всех на мировой трибуне о суверенитете кричали Кох (Вильгельм Кох – генкомиссар генерального округа Белоруссия – ред.) и Лукашенко?» – спросил модератор канала.

«Да, там была у них председателем правительства женщина, то есть у них было белорусское правительство. Кох был, как бы гауляйтер, формально он был посол Германии на территории белорусского государства, но реально он был его управляющий. Это был «союз белорусского государства и гитлеровской Германии», кто не знает, почитайте. И в соответствии с решениями и союзническими обязательствами, немецкие войска располагались на территории Белоруссии. Но, когда мы запускали план «Багратион», мы вообще не спросили согласия «белорусских властей» на вторжение на территорию Белоруссии в 43-44 годах. Хотя это было «независимое» формально государство. Ни у кого в голову не пришло спросить. А сейчас приходится как-то спрашивать. Люди не понимают, что всё то же самое. Просто пропаганда лучше сейчас, чем тогда», – подытожил Евгений Фёдоров.