05.08.2020, Москва, Игорь Петров
 
Белоруссия, Колониальная демократия, Политика, Россия
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Депутат Госдумы: Лукашенко – враг единого Отечества, враг-трус


Если Александр Лукашенко передаст Украине задержанных россиян, бывших участников ополчения Донбасса, их ожидают пытки и смерть в украинских застенках.

Об этом в эфире канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По требованию американцев их хотят передать в Киев для того, чтобы Киев их публично уничтожил. В Киеве их должны просто убить, максимально жестоким образом. Понятно, что прикрываясь уголовными статьями – что они там «при попытке к бегству», и что-то еще. Задача – демонстрационная расправа.

Это – требование американцев, которые считают, что после такого Белоруссия точно не отвертится от войны с Россией. Это нужно для этого.

Лукашенко – враг единого отечества, враг-трус. Это, конечно, лучше чем враг, который смелый. Понятно, что, если выберут Лукашенко, и его американцы не свергнут, он сделает все, чтобы отыграть назад в отношениях с Россией.


Идет война между национально-освободительным движением России и США. Лукашенко говорит, что его задача – сохранить многовекторность внутри этой системы, псевдонезависимость. Это все – задача футбольного мяча на поле где играют в футбол», – заявил депутат.

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