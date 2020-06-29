29.06.2020, Москва, Андрей Локтионов
 
Ближний Восток, Россия
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Депутат Госдумы Милонов рекомендует новый фильм «Шугалей 2»


В своем инстаграм-аккаунте российский парламентарий анонсировал премьеру второй части остросюжетного боевика.

В соцсетях расходится постер сиквела остросюжетной российской киноленты «Шугалей». О предстоящей премьере высказался политик, депутат Госдумы Виталий Милонов. Фильма «Шугалей-2» он ждет с нетерпением, как и освобождения главных героев и их возвращения в нашу страну.

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На своей странице парламентарий еще раз подчеркнул, что фильм основан на реальных событиях – истории двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В 2019 году они отправились в командировку в столицу Ливии Триполи. Цель – проведение социологических исследований.

Однако их работа была прервана, т.к. ученых захватили боевики одного из террористических формирований и до сих пор удерживают в застенках.

В России, в частности, Москве в начале года проходили многочисленные акции за освобождение наших сограждан.

Мероприятия поддержал Виталий Милонов.


Депутат высоко оценил игру актеров, снявшихся в первом «Шугалее». Этот фильм создавался и для привлечения внимания общественности, в том числе международной, к этой проблеме.

Как подчеркнул политик, представитель МИД Мария Захарова недавно обозначила освобождение наших социологов как одну из приоритетных внешнеполитических задач.

Как и первый фильм, «Шугалей-2» был снят в рекордные сроки. Его премьера назначена на осень.

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