Депутат Госдумы: На Пасху провели «разведку перемирием»

Длительное перемирие выгоднее Украине и НАТО, чем России.

Об этом на канале «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы был мир, а не перемирие, нужен мирный договор. А мирный договор не может быть на хотелках – хочу Луганск или Харьков, соответственно, противная сторона хочет тоже что-нибудь. На этом можно сделать перемирие, но не мир. Любое длительное перемирие – месяц, два, три перерыва в военных действиях, это в пользу врага. Потому что враг значительно богаче – это НАТО, у него значительно более серьёзная инфраструктура. Мы то же бы, конечно, перемирие бы использовали – передислокация техники, ещё что-то, но у противника этой всей техники и всего остального в десять раз больше. Поэтому его польза от перемирия, с точки зрения будущих военных действий, в 10 раз больше, чем у нас.

Плюс – возможность инфраструктурных объектов. Допустим, построить капониры, убежища для тех же американских самолётов, которые там летают. Сейчас они не могут их использовать в достаточно больших количествах, потому что самолёты подвержены ударам на земле, инфраструктуры недостаточно наземной. Часть самолётов вообще за рубежом хранится и т.д. Если перерыв будет несколько месяцев, появятся бетонные капониры, сооружения, куда эти самолёты будут передислоцированы – это резко увеличит возможности по их использованию, ухудшит возможности для наших ВС. Просто как пример», – сказал Фёдоров.