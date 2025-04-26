Депутат Госдумы: На Пасху провели «разведку перемирием»
Длительное перемирие выгоднее Украине и НАТО, чем России.
Об этом на канале «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Для того, чтобы был мир, а не перемирие, нужен мирный договор. А мирный договор не может быть на хотелках – хочу Луганск или Харьков, соответственно, противная сторона хочет тоже что-нибудь. На этом можно сделать перемирие, но не мир. Любое длительное перемирие – месяц, два, три перерыва в военных действиях, это в пользу врага. Потому что враг значительно богаче – это НАТО, у него значительно более серьёзная инфраструктура. Мы то же бы, конечно, перемирие бы использовали – передислокация техники, ещё что-то, но у противника этой всей техники и всего остального в десять раз больше. Поэтому его польза от перемирия, с точки зрения будущих военных действий, в 10 раз больше, чем у нас.
Плюс – возможность инфраструктурных объектов. Допустим, построить капониры, убежища для тех же американских самолётов, которые там летают. Сейчас они не могут их использовать в достаточно больших количествах, потому что самолёты подвержены ударам на земле, инфраструктуры недостаточно наземной. Часть самолётов вообще за рубежом хранится и т.д. Если перерыв будет несколько месяцев, появятся бетонные капониры, сооружения, куда эти самолёты будут передислоцированы – это резко увеличит возможности по их использованию, ухудшит возможности для наших ВС. Просто как пример», – сказал Фёдоров.
Он добавил, что большой вопрос, целесообразно ли, например, использовать против таких сооружений «Орешник».
«Так что, исходя из этого, было объявлено перемирие как некий пробный шаг для того, чтобы посмотреть на реакцию мирового сообщества, американцев, Китая, всех остальных. Что и было сделано верховным главнокомандующим. Есть такой термин – разведка боем. Вот это была «разведка перемирием», – добавил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: