Депутат Госдумы: «Настоящий Путин» скоро найдётся в Польше

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После скандального заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что его российского коллеги Владимира Путина уже нет, Запад вполне может задействовать против России свою технологию, опробованную еще в 17-м веке.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев.

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«Поскольку польские и английские политтехнологии веками не меняются, то будет логично, если в следующий раз Зеленский заявит, что где-то в польском монастыре они нашли чудесно спасшегося “царевича Путина”, украинское и польское войско вместе двинутся на Смоленск Москву, как в начале 17-го века с “чудесно спасшимся царевичем” Лжедмитрием», – сказал Матвейчев.

Он полагает, что даже в случае реализации такого фантасмагорического сценария, Западу не удастся спровоцировать в России новое Смутное время.

«Мы помним, что после смерти царя Бориса Годунова, который скорее всего был отравлен поляками или англичанами, бояре тут же побежали и присягнули Лжедмитрию, и началось Смутное время. Спустя 400 лет трагедию пытаются повторить в виде фарса. Креатива в плане технологий власти никакого нет, крутят одну и ту же шарманку», – сказал Матвейчев.