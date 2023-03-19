Депутат Госдумы назвал фамилии виновных в том, что Донбасс не вернулся в Россию в 2014 вместе с Крымом

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Весной 2014 года на Донбассе не было единогласной поддержки идеи воссоединения с Россией, в отличие от Крыма, что и повлияло на решение Кремля не повторять крымский сценарий в ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» сказал заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За результаты в Крыму говорили предварительные экзитполы, и было примерно известно. Кстати, хочу напомнить, что подобные предварительные опросы проводились и в других регионах Украины. В том же Донецке и Луганске цифры были не такие, как в Крыму и Севастополе, там было примерно 50 на 50. Поэтому, конечно, Владимир Владимирович сказал, что, наверно, надо было раньше начинать (вопрос ЛДНР – ред.) Но в Крыму и Севастополе примерно было понятно, и к этому готовились. Это не спонтанное решение», – сказал Ставицкий.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман напомнил, что на референдум в Донбассе был вынесен только вопрос о государственной независимости ДНР и ЛНР, вопроса о воссоединении с Россией не было.

«Почему так – трудно сказать. Думаю, скорее всего, постарались фактические хозяева областей Ахметов и Ефремов, которым независимость нужна была просто как козырь в традиционном перетягивании каната. Тогда, действительно, у этих двух республик не было решения о воссоединении, поэтому РФ с таким большим опозданием признала их независимость», – отметил Вассерман.

Также он обратил внимание, что консультации с Россией были, и на тот момент Кремль просил Донбасс повременить с референдумами, что, по мнению депутата, было небезосновательно.

«Его (Путина – ред.) не послушались. А зачем нужно было откладывать? Дело в том, что на референдумы в Крыму и Севастополе Запад не прислал своих представителей, чтобы потом иметь возможность говорить: «ну, мы же ничего не видели». 25 мая состоялись очередные внеочередные выборы президента Украины. Запад пообещал прислать своих наблюдателей в товарных количествах на эти выборы. Так вот, если бы референдумы состоялись в один день с выборами якобы президента, то наблюдатели были бы вынуждены присутствовать на референдуме, и можно было бы потом спрашивать, достоверно ли прошёл референдум», – предположил депутат.

Однако Вассерман признал, что и решение Донбасса можно было понять.

«Там уже начинались боевые действия, и они опасались, что до 25-го слишком значительная часть избирательных участков будет захвачена террористами. Собственно, прецедент был. 9 мая, то есть за 2 дня до референдума, группа террористов под руководством Ляшко расстреляла городское управление милиции Мариуполя просто за то, что оно отказалось арестовывать тех, на кого Ляшко с подельниками укажет. Ну, и ещё до того было распоряжение Турчинова о направлении силовых ресурсов на Донбасс. Словом, риск был. Но даже если бы часть избирательных участков захватили террористы, всё равно присутствовали и на других участках иностранные наблюдатели. Так что, я думаю, что консультации-то были, но не ко всему, что говорили в Москве, прислушались в Донецке и Луганске», – объяснил депутат.

Тем не менее, он остался при мнении, что не обошлось без роли вышеупомянутых «хозяев» Донецкой и Луганской областей Украины.

«Значительную часть тогдашнего руководства в Донецкой и Луганской областях составляли люди, так или иначе, подконтрольные Ахметову и Ефремову, или, по крайней мере, склонные прислушиваться к ним куда больше, чем к Путину», – заключил Вассерман.