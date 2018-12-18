Депутат Госдумы назвал Крым «Недороссией»

18.12.2018, Москва, Михаил Рябов

На территории Крыма из-за угрозы санкций не работает подавляющее большинство российских банков, сотовых операторов, страховых и топливных компаний.

Об этом на заседании Госдумы заявил депутат Павел Шперов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что те из вас, кто был в Крыму в последнее время, видели, что он очень сильно отличается от материковой части России. В своем это какая-то «Недороссия». Не «Малороссия», не «Новороссия», а «Недороссия».

У нас, как многие видели, очень большая разница практически во всем. У нас нет общероссийской банковской системы. Я думаю, ни для кого из вас не секрет, что из первой двадцатки российских банков только один банк – это банк «Россия» – работает в Крыму. Все остальные не работают.

У нас не работает мобильная связь, которая работает на всей территории РФ. Соответственно, закон о внутрисетевом роуминге у нас действовать не будет.

У нас нет вертикально интегрированных топливных компаний. Соответственно, поставки топлива на территорию Крыма идут по очень сложным схемам. И это вызывает повышение цен.

У нас не работают общероссийские страховые компании. То есть, практически мы сейчас находимся не в общем юридическом поле», – сказал Шперов.