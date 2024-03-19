Депутат Госдумы: Никаких повторных референдумов, вопрос Крыма решён навсегда

России нет смысла идти на поводу политических провокаторов, предлагающих повторить референдум в Крыму «под наблюдением ООН» – якобы, чтобы новое голосование признал Запад, отказывающийся верить в итоги плебисцита 2014 годf.

Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в интервью «Дума. ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этим согласиться нельзя, потому что мы через это все прошли. На самом деле за эти 10 лет настроение крымчан не изменилось, мы и сегодня были бы уверены в том результате, который показал бы так называемый новый референдум – у нас нет малейших сомнений. Но история не терпит сослагательных наклонений, крымчане сделали свой выбор. Любые идеи, которые подрывают легитимность этого выбора, оспаривают его хотя бы в какой-то мере, – они вредны. Потому что мы этим самым льем воду на мельницу тех, кто говорит, что тот референдум был не правовой, нелегитимный, результаты были сфальсифицированы, люди голосовали насильно под дулами автоматов, и это не референдум, это не демократический выбор», – пояснил Бахарев.

Он добавил, что все разговоры про какие-либо гарантии с коллективным Западом пустой звук – российский Крым они не примут никогда.

«Если они признают референдум 2014 года, если они признают правомочность всего того, что мы сделали, значит, тем самым, нужно признать незаконность всего, что было сделано на Майдане. Потому что референдум – это прямое следствие государственного переворота, совершенного в Киеве в 2014 году. Если они признают, скажут, вы имели право это сделать, тогда они не неправильно сделали там, что совершили государственный переворот. Но они же не могут это признать, потому что получили в итоге политический трофей в лице Украины, как они, по крайней мере, на тот момент считали», – подытожил Бахарев.