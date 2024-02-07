Депутат Госдумы: «Нуланд замыслила и готовит большую подляну к выборам в РФ»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посещала на прошлой неделе Киев, чтобы ознакомить украинцев с планом масштабной провокации к выборам в РФ и раздать подчинённым задания. Это может быть что угодно, вроде попытки использовать «грязную бомбу» или разыграть «отравление» Зеленского.

Об этом военкору Марату Хайруллину заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он обратил внимание, что в ходе визита не было гротеска и символизма под камеры, как это очень любят подавать на Украине.

«Речь идёт о рабочем визите абсолютно высокой важности. То есть, когда человек с большими погонами приехал для того, чтобы все ощутили важность момента. Думаю, что это заготовка какой-то подляны. Во-первых, Нуланд и весь её круг – они пиарщики, они делают именно какие-то подляны. Здесь нужно что-то ждать, типа Бучи. Возможно, чего-то более радикального, я давно уже говорю, они могут попытаться «грязную бомбу» взорвать и сказать, что это русские применили ядерное оружие. Возможно, какие-то вещи, связанные с покушениями на Зеленского, когда найдут у него какие-нибудь отравленные «Новичком» трусы, и заявят, что это Путин», – сказал Матвейчев.

Однако он подчеркнул, что повторяться они не будут.

«Полная калька со Скрипалей, с Навального не будет, два раза один фокус не показывают. А с другой стороны, нельзя делать что-то совсем радикально новое. Нужно всегда показывать, что это похоже на стиль русских. Русские же всегда всех травят – Литвиненко, Скрипалей, и здесь тоже отравили. Что-то должно быть. Либо гречка, либо «Новичок», либо какой-нибудь шампунь, в каком там «Новичка» перевозили. Должен быть единый след, но сама провокация какая-то другая», – объяснил эксперт.

По его словам, Нуланд приехала, чтобы распределить роли в готовящейся провокации.

«Украинцев они как исполнителей провокации нанимают, и там должен очень чётко сработать механизм. То есть она им привезла какой-то план и каждому указала свой манёвр. Ну и показала важность, что это не просто ваш непосредственный начальник в сержантских погонах, а целый генерал приехал», – сказал Матвейчев.

Он добавил, что провокация может произойти на стыке февраля и марта.

«У нас полтора месяца до выборов, я не верю, что они на эти полтора месяца что-то не заготовили. Причём, делать в конце, там, 10 марта или ещё какого-то, особого смысла не имеет. Скорее всего, они будут планировать на стыке февраля-марта какую-то гигантскую провокацию. Не обязательно это только на Украине, в любом месте они могут попытаться устроить какую-то вспышку, которая поколеблет мировое общественное мнение, российское и так далее, по крайней мере, в их мыслях поколеблет», – заключил депутат.