Депутат Госдумы: Обезьяна с гранатой представляет опасность не только Донбассу

Применение Украиной «Байрактаров» на Донбассе в нарушение Минских соглашений является поводом для резкой реакции Москвы в адрес Киева и Анкары.

Об этом говорится в заявлении депутата Госдумы Евгения Попова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне Киев совершил военное преступление. Вооруженные силы Украины впервые применили турецкий разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 на Донбассе. БПЛА средневысотный с большой продолжительностью полета.

Всего на вооружении армии Украины находятся шесть турецких боевых дронов. В сентябре Киев заявил, что в ближайшие несколько месяцев планирует закупить еще 24.

Считаю необходимым:

обратиться в ICAO, международную организацию гражданской авиации, с требованием закрыть воздушное пространство над территорией Украины в целях безопасности полётов. Напомню: потолок высоты Bayraktar TB2 — около 8 км, а гражданские авиалайнеры летают на высоте в 7-13 км. Рекомендовать МИДу инициировать созыв экстренного заседания Совбеза ООН. Боевое применение беспилотной ударной авиации в Европе — достаточный повод. Обеспечить республики Донбасса, где по последним данным проживает более 500 тысяч граждан России, современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Либо прямыми поставками, либо усилиями наших партнеров из Южной Осетии и Абхазии. Ограничить дипломатическое присутствие Украины в России. Прекратить торгово-экономические отношения в сферах, не относящихся к жизненно важным. Обратиться к президенту Турции Эрдогану с требованием прекратить снабжение ВСУ ударными БПЛА. Россия должна ускорить процесс выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. И всем жителям Украины.

Обезьяна с гранатой представляет опасность не только Донбассу — всей Европе. Ответ Киеву должен быть молниеносным, жестким и немедленным», – резюмировал Попов.