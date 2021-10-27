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27.10.2021 12:52 (Мск), Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Турция, Украина
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Депутат Госдумы: Обезьяна с гранатой представляет опасность не только Донбассу

Новости УкраиныПрименение Украиной «Байрактаров» на Донбассе в нарушение Минских соглашений является поводом для резкой реакции...

Применение Украиной «Байрактаров» на Донбассе в нарушение Минских соглашений является поводом для резкой реакции Москвы в адрес Киева и Анкары.

Об этом говорится в заявлении депутата Госдумы Евгения Попова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне Киев совершил военное преступление. Вооруженные силы Украины впервые применили турецкий разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 на Донбассе. БПЛА средневысотный с большой продолжительностью полета.

Всего на вооружении армии Украины находятся шесть турецких боевых дронов. В сентябре Киев заявил, что в ближайшие несколько месяцев планирует закупить еще 24.

Считаю необходимым:

  1. обратиться в ICAO, международную организацию гражданской авиации, с требованием закрыть воздушное пространство над территорией Украины в целях безопасности полётов. Напомню: потолок высоты Bayraktar TB2 — около 8 км, а гражданские авиалайнеры летают на высоте в 7-13 км.
  2. Рекомендовать МИДу инициировать созыв экстренного заседания Совбеза ООН. Боевое применение беспилотной ударной авиации в Европе — достаточный повод.
  3. Обеспечить республики Донбасса, где по последним данным проживает более 500 тысяч граждан России, современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Либо прямыми поставками, либо усилиями наших партнеров из Южной Осетии и Абхазии.
  4. Ограничить дипломатическое присутствие Украины в России. Прекратить торгово-экономические отношения в сферах, не относящихся к жизненно важным.
  5. Обратиться к президенту Турции Эрдогану с требованием прекратить снабжение ВСУ ударными БПЛА.
  6. Россия должна ускорить процесс выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. И всем жителям Украины.

Обезьяна с гранатой представляет опасность не только Донбассу — всей Европе. Ответ Киеву должен быть молниеносным, жестким и немедленным», – резюмировал Попов.

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