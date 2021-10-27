Депутат Госдумы: Обезьяна с гранатой представляет опасность не только Донбассу

Депутат Госдумы: Обезьяна с гранатой представляет опасность не только ДонбассуНовости Украины
Применение Украиной «Байрактаров» на Донбассе в нарушение Минских соглашений является поводом для резкой реакции Москвы в адрес Киева и Анкары.
Об этом говорится в заявлении депутата Госдумы Евгения Попова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Накануне Киев совершил военное преступление. Вооруженные силы Украины впервые применили турецкий разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 на Донбассе. БПЛА средневысотный с большой продолжительностью полета.
Всего на вооружении армии Украины находятся шесть турецких боевых дронов. В сентябре Киев заявил, что в ближайшие несколько месяцев планирует закупить еще 24.
Считаю необходимым:
- обратиться в ICAO, международную организацию гражданской авиации, с требованием закрыть воздушное пространство над территорией Украины в целях безопасности полётов. Напомню: потолок высоты Bayraktar TB2 — около 8 км, а гражданские авиалайнеры летают на высоте в 7-13 км.
- Рекомендовать МИДу инициировать созыв экстренного заседания Совбеза ООН. Боевое применение беспилотной ударной авиации в Европе — достаточный повод.
- Обеспечить республики Донбасса, где по последним данным проживает более 500 тысяч граждан России, современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Либо прямыми поставками, либо усилиями наших партнеров из Южной Осетии и Абхазии.
- Ограничить дипломатическое присутствие Украины в России. Прекратить торгово-экономические отношения в сферах, не относящихся к жизненно важным.
- Обратиться к президенту Турции Эрдогану с требованием прекратить снабжение ВСУ ударными БПЛА.
- Россия должна ускорить процесс выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. И всем жителям Украины.
Обезьяна с гранатой представляет опасность не только Донбассу — всей Европе. Ответ Киеву должен быть молниеносным, жестким и немедленным», – резюмировал Попов.
Спасибо!
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