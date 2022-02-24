Депутат Госдумы обратился к ЕС с требованием ввести против него санкции

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев попросил власти Евросоюза ввести против него санкции из-за Украины.

Он написал специальное обращение на имя главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Прошу незамедлительно внести меня в санкционный список Евросоюза. Дело в том, что я отсутствовал на заседаниях Госдумы, на которых рассматривались вопросы признания ДНР и ЛНР. Мне обидно, что из-за болезни я не оказался под санкциями, как большинство моих коллег. Хочу быть в одних санкционных списках вместе со своими товарищами по «Единой Россией» и по Государственной думе», — написал Матвейчев.