Депутат Госдумы обвинил критиков Минобороны в помощи спецслужбам Запада

Поскольку вся верхушка либералов нейтрализована или давно сбежала из России, западные спецслужбы делают ставку на возмущенных патриотов, ныне критикующих Минобороны за ход СВО.

Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они раскачивают через ура-патриотов так называемых, кочегарят тему патриотического майдана, это очевидно совершенно. Это известно и от моей агентуры, которая в Киеве сидит, и которая мне говорит, что у них просто нет иного выхода. Действительно, вся их тусовка сбежала из России сейчас. И майдан могут устроить только патриоты.

Теперь на навальнистов, которые выведут на площадь 100 тысяч, на Сахарова, на Болотную – на них нет надежды. Их нет в стране, они все в Грузии, в Казахстане, где угодно. Этой школоты, которая выходила – их нет в стране. Поэтому нет смысла их будоражить.

Поэтому, как писали украинцы в своих сетях: «сегодня мы – недовольная русня». Поэтому они сейчас лепят на аватарки себе букву Z и с огромной буквой Z начинают рассказывать: «Все генералы все проиграли, проиграли все полимеры, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, ребята, заговор, нет броников, мы пишем правду, мы только за правду. Не хватает бронежилетов, не хватает коптеров, плохая мобилизация, гребут всех подряд».

Короче, любой негатив, который только можно найти, они сейчас это притаскивают и говорят: «Смотрите, проиграли Лиман, проиграли все, разворовали все деньги». А следующим шагом будет: «Айда на Кремль».

Сейчас они пока разогревают, сейчас не нужно говорить: «Айда на Кремль», они не торопятся никуда. Сейчас нет смысла говорить: «Айда на Кремль», потому что таких людей, которые ведутся на это «все проиграли», их процентов 20. Остальные доверяют Путину, считают, что мы свое слово еще не сказали в этой спецоперации, и что у нас есть определенные аргументы у власти, которые мы еще не употребили. И поэтому, если сейчас сказать: «Айда на Кремль», никто не выйдет.

А если ситуацию разминать в течение полугода или года, то, конечно, через это время уже можно будет собрать недовольных как можно больше, и тогда уже их вести. Они ждут, чтобы накопилось как можно больше людей, на этом негативе, они и работают, на эту целевую группу, которая этот негатив сейчас коллекционирует», – заявил Матвейчев.