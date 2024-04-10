Депутат Госдумы объяснил, как бороться с херсонскими заукраинцами

Максим Столяров.  
10.04.2024 16:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мова, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Курирующий Херсонскую область депутат Госдумы РФ Игорь Кастюкевич нашёл метод, как осаждать нарочно требующих разговаривать на «мове» местных жителей.

Депутат попросту в таких случаях переходит на татарский язык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Курирующий Херсонскую область депутат Госдумы РФ Игорь Кастюкевич нашёл метод, как осаждать нарочно требующих...

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«Зашли в магазин купить сигарет, здоровая бабища-продавец заявила: говорите на «мове», – озвучила ведущая канала «PolitWera» весьма нередкую для новых регионов РФ историю.

«В такой ситуации, когда бывает и у меня, что начинают разговаривать со мной на «мове», я из Саратова родом – и неплохо знаю татарский язык, потому что жил там в татарском ауле, я начинаю по-татарски разговаривать. С теми, кто на «мове» разговаривает умышленно, были такие случаи, разговариваю по-татарски.

Потому что в Херсонской области татарский язык тоже является региональным, скажем, официальным языком. Почему нет? Есть русский язык, есть татарский язык, есть татарский язык – окей, давайте поговорим на татарском. И здесь начинается коллапс. Она говорит: «Шо вы сказали?» Я ей опять на татарском.

Это очень смешно, у меня ребята всё время прикалываются, говорят, что Юрьевич прикалывается над какой-то продавщицей, у которой плохое настроение, муж не удовлетворил, наверное, с утра, поэтому она злая на работу пришла», – рассказал Кастюкевич.

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