Депутат Госдумы объяснил, как бороться с херсонскими заукраинцами
Курирующий Херсонскую область депутат Госдумы РФ Игорь Кастюкевич нашёл метод, как осаждать нарочно требующих разговаривать на «мове» местных жителей.
Депутат попросту в таких случаях переходит на татарский язык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зашли в магазин купить сигарет, здоровая бабища-продавец заявила: говорите на «мове», – озвучила ведущая канала «PolitWera» весьма нередкую для новых регионов РФ историю.
«В такой ситуации, когда бывает и у меня, что начинают разговаривать со мной на «мове», я из Саратова родом – и неплохо знаю татарский язык, потому что жил там в татарском ауле, я начинаю по-татарски разговаривать. С теми, кто на «мове» разговаривает умышленно, были такие случаи, разговариваю по-татарски.
Потому что в Херсонской области татарский язык тоже является региональным, скажем, официальным языком. Почему нет? Есть русский язык, есть татарский язык, есть татарский язык – окей, давайте поговорим на татарском. И здесь начинается коллапс. Она говорит: «Шо вы сказали?» Я ей опять на татарском.
Это очень смешно, у меня ребята всё время прикалываются, говорят, что Юрьевич прикалывается над какой-то продавщицей, у которой плохое настроение, муж не удовлетворил, наверное, с утра, поэтому она злая на работу пришла», – рассказал Кастюкевич.
Спасибо!
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