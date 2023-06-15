Депутат Госдумы объяснил, почему не работает программа переселения соотечественников

Владимир Гладков .  
15.06.2023 19:56
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Соотечественники


Принятая в 2006 году программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию была отдана на откуп регионам РФ и фактически превратилась в программу трудового набора.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Принятая в 2006 году программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию была отдана на...

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«Президент РФ в 2006 году подписал указ, и была утверждена государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.

Но у нас к соотечественникам относятся пока так же, как к мигрантам, за исключением тех, кто относится к этой программе. Но в чём состоят недостатки этой программы? В нехватке ресурсов, которые у нас есть. Она была переложена на плечи регионов РФ», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что эта программа действует только в некоторых регионах России, которые обязаны выделять из местных бюджетов средства для выплат приезжим.

«Но те регионы, которые в них участвуют, должны заложить в своих бюджетах определённые суммы на так называемые «подъёмные». Эти подъёмные после того, как он признан участником программы, получает сам и члены его семьи. Это от двадцати до двухсот тысяч рублей на человека.

Понятно, что двадцать тысяч рублей – не аргумент для человека, который ищет материальные стороны при переезде из одной страны в другую. Тем не менее, сами эти средства стали поводом для того, чтобы регионы стали ограничивать подход к репатриации, тестируя по возрасту и по профессии. Если вы не той профессии, которая в регионе, вы можете не попасть в эту программу. Или если вы пенсионного или предпенсионного возраста, потому что вы не трудовой ресурс. То есть, она превратилась в программу трудового набора», – отметил он.

«А мы предлагаем так, чтобы уже за рубежом тестировали человека – соотечественник он или нет. Ещё там он должен получать вид на жительство, и едет туда, куда он хочет. При этом он сам решает вопрос о своём переезде и трудоустройстве. Главное для людей – не двадцать тысяч рублей, а то, чтобы быть избавленным от хождения по инстанциям внутри России», – подытожил Затулин.

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