Депутат Госдумы объяснил, почему Россия сдерживает Иран

Москва делает всё, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перешёл в новую фазу эскалации, несмотря на очевидные выгоды этого в энергетическом плане и возможности отвлечь Запад от поддержки Украины.

Об этом военкору Марату Хайруллину заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Всё ведёт к разгоранию конфликта, несмотря на то, что мы постоянно говорим о том, что нужно конфликт затушить. Мы очень сильно успокаиваем Саудовскую Аравию, вообще арабов всех. И Сирию, и Ирак, работаем с Ираном в том же направлении, что, ребят, не суйтесь. Там тоже есть СМИ и соцсети, и в этих сетях, которые малоуправляемые, разгораются нешуточные страсти: «Почему мы молчим?», «Почему Израиль убивает людей тысячами?», «Почему наши правительства, которые бряцали оружием и говорили, что они такие крутые, и мы не ударим?», говорят, например, иранцы. Почему мы не перекроем всем нефть? В этом смысле правительства, они как бы заложники общественного мнения, а с другой стороны, правительства действуют так же, как Россия им объясняет. Что американцы хотят разжечь это у вас, а наша задача это зашить, не разжигать, привести к мирной ситуации, сдерживать, чтобы не полыхало дальше», – рассуждал Матвейчев.

По его словам, в краткосрочной перспективе России выгодно обострение на Ближнем Востоке, однако Москва играет в долгую.

«Давайте представим, что они будут продолжать свои жестокости, ну а в конечном итоге терпение мусульманского мира не безгранично. И начнётся гигантский региональный конфликт со всеми последствиями, связанными с нефтью и так далее. Что это для России? Россия как производитель нефти в том числе, от высоких цен на нефть – только выиграет. Означает ли это, что мы должны поощрять этот конфликт, что там всё должно разгораться? Ещё и все отвлекутся на этот конфликт, не будет Украине дополнительного финансирования и так далее. Нет, мы играем в долгую. В далёкой перспективе нам не совсем выгодно, чтобы этот конфликт так далеко зашёл. Потому что там есть партнёры, которые нас слушают, и с которыми мы работаем, и в которых мы достаточно много инвестировали, вложились. И для нас эта ситуация какого-то полного обнуления и прихода к власти непонятных каких-то там людей, скажем, не совсем нужна. Из гуманистических соображений, из соображений долгосрочных перспектив, мировой стабильности, мировой энергетики и так далее, Россия предпринимает все меры для того, чтобы там всё загасить, насколько это вообще возможно», – объяснил депутат.