Депутат Госдумы объяснил, почему Россия сдерживает Иран

Владимир Гладков.  
07.02.2024 23:51
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США


Москва делает всё, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перешёл в новую фазу эскалации, несмотря на очевидные выгоды этого в энергетическом плане и возможности отвлечь Запад от поддержки Украины.

Об этом военкору Марату Хайруллину заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва делает всё, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перешёл в новую фазу эскалации,...

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«Всё ведёт к разгоранию конфликта, несмотря на то, что мы постоянно говорим о том, что нужно конфликт затушить. Мы очень сильно успокаиваем Саудовскую Аравию, вообще арабов всех. И Сирию, и Ирак, работаем с Ираном в том же направлении, что, ребят, не суйтесь. Там тоже есть СМИ и соцсети, и в этих сетях, которые малоуправляемые, разгораются нешуточные страсти: «Почему мы молчим?», «Почему Израиль убивает людей тысячами?», «Почему наши правительства, которые бряцали оружием и говорили, что они такие крутые, и мы не ударим?», говорят, например, иранцы. Почему мы не перекроем всем нефть?

В этом смысле правительства, они как бы заложники общественного мнения, а с другой стороны, правительства действуют так же, как Россия им объясняет. Что американцы хотят разжечь это у вас, а наша задача это зашить, не разжигать, привести к мирной ситуации, сдерживать, чтобы не полыхало дальше», – рассуждал Матвейчев.

По его словам, в краткосрочной перспективе России выгодно обострение на Ближнем Востоке, однако Москва играет в долгую.

«Давайте представим, что они будут продолжать свои жестокости, ну а в конечном итоге терпение мусульманского мира не безгранично. И начнётся гигантский региональный конфликт со всеми последствиями, связанными с нефтью и так далее. Что это для России? Россия как производитель нефти в том числе, от высоких цен на нефть – только выиграет. Означает ли это, что мы должны поощрять этот конфликт, что там всё должно разгораться? Ещё и все отвлекутся на этот конфликт, не будет Украине дополнительного финансирования и так далее. Нет, мы играем в долгую. В далёкой перспективе нам не совсем выгодно, чтобы этот конфликт так далеко зашёл.

Потому что там есть партнёры, которые нас слушают, и с которыми мы работаем, и в которых мы достаточно много инвестировали, вложились. И для нас эта ситуация какого-то полного обнуления и прихода к власти непонятных каких-то там людей, скажем, не совсем нужна.

Из гуманистических соображений, из соображений долгосрочных перспектив, мировой стабильности, мировой энергетики и так далее, Россия предпринимает все меры для того, чтобы там всё загасить, насколько это вообще возможно», – объяснил депутат.

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