США обыграли Россию, вовремя и оперативно закрыв небо Украины системами ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутата спросили, почему Россия наносит по Украине «достаточно избранные» удары.

«Понятно, что энергосистема за собой и другую инфраструктуру выводит из строя, но тем не менее та же железная дорога, другие пути ссобщения, мы удары не наносим практически. Жалеем, что как бы не пришлось восстанавливать, или какая причина?» — уточнил ведущий.

«Если мы говорим про военный баланс операции, а не о политике, основная причина в том, что просто наши возможности ограничены. Не забывайте, что Советская армия и российская как её правопреемник во многом формировалась под качество воздействия на территорию противника. У нас есть огромное количество тяжелых вооружений, например, объёмно-плёночные бомбы.

Я в Афганистане служил, там они использовались, например, по той же Тора-Боре. Тяжёлые авиационные бомбы. Мы их не можем использовать.

Потому что для нас было не то что неожиданностью, но то, что американцы мгновенно насытили ПВО, как первый шаг, вы же заметили, что мы там не летаем. Соответственно, мы не можем доставить тяжёлое оружие, тяжёлые бомбы, тяжёлые средства воздействия», – ответил Фёдоров.