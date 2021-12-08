Депутат Госдумы объявил Ленина врагом России и одобрил снос памятников ему

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Памятники Ленину не нужны России, и в случае их массового сноса на их защиту встанут только прпешнки Навального, лжекоммунисты и агенты Запада.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос, начнётся ли в России снос памятников Ленину, депутат подчеркнул, что они якобы не нужны никому, кроме врагов России.

«Вся история с ликвидацией нашего Отечества и лидерством Ленина искусственно создана из-за рубежа. Представьте, что завтра решат убрать памятники Ленину – кто будет их защищать? КПРФ, штабы Навального, антиваксеры, прилепенцы, лже-сссровцы. То есть, лжепатриоты, агенты США. Что будут делать 88 тысяч иностранных агентов, которые находятся на территории России и подготовлены за деньги США? Защищать памятники Ленину», – сказал он.

Евгений Фёдоров также объявил Ленина врагом России и одобрил снос памятников «врагу и помощнику оккупантов».

«Ленин – ликвидатор государства под названием Российская республика. Была Российская империя, она стала Российской республикой в 1917 году. К моменту прихода Ленина к власти это уже была республика в границах 1914 года – с Варшавой, Финляндией. Ленин был ликвидатором Российской республики. И в этом плане он враг, это однозначно. Памятники Ленину – это памятники помощникам оккупантов и интервентов, которые захватили Киев, которые установили федеративное устройство, взорвавшее страну в 1991 году, которые начали бороться с русским государством и русским народом… Это всё линия Ленина. Эта линия стоит на марксизме, который изначально отрицал государство там, где он контролирует ситуацию, что и было прописано в Конституции РСФСР 1925 года – что это временная государственность. Таким образом, если вы видите памятник Ленину – вы видите памятник человеку, который был врагом государства. А если вы враг этого государства, то вы обслуживаете интересы другого государства, логично», – резюмировал депутат.