Депутат Госдумы объявил Ленина врагом России и одобрил снос памятников ему

08.12.2021  19:51 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня


Памятники Ленину не нужны России, и в случае их массового сноса на их защиту встанут только прпешнки Навального, лжекоммунисты и агенты Запада.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Памятники Ленину не нужны России, и в случае их массового сноса на их защиту...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Отвечая на вопрос, начнётся ли в России снос памятников Ленину, депутат подчеркнул, что они якобы не нужны никому, кроме врагов России.

«Вся история с ликвидацией нашего Отечества и лидерством Ленина искусственно создана из-за рубежа. Представьте, что завтра решат убрать памятники Ленину – кто будет их защищать?  КПРФ, штабы Навального, антиваксеры, прилепенцы, лже-сссровцы. То есть, лжепатриоты, агенты США.

Что будут делать 88 тысяч иностранных агентов, которые находятся на территории России и подготовлены за деньги США? Защищать памятники Ленину», – сказал он.

Евгений Фёдоров также объявил Ленина врагом России и одобрил снос памятников «врагу и помощнику оккупантов».

«Ленин – ликвидатор государства под названием Российская республика. Была Российская империя, она стала Российской республикой в 1917 году. К моменту прихода Ленина к власти это уже была республика в границах 1914 года – с Варшавой, Финляндией.

Ленин был ликвидатором Российской республики. И в этом плане он враг, это однозначно. Памятники Ленину – это памятники помощникам оккупантов и интервентов, которые захватили Киев, которые установили федеративное устройство, взорвавшее страну в 1991 году, которые начали бороться с русским государством и русским народом…

Это всё линия Ленина. Эта линия стоит на марксизме, который изначально отрицал государство там, где он контролирует ситуацию, что и было прописано в Конституции РСФСР 1925 года – что это временная государственность.

Таким образом, если вы видите памятник Ленину – вы видите памятник человеку, который был врагом государства. А если вы враг этого государства, то вы обслуживаете интересы другого государства, логично», – резюмировал депутат.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть