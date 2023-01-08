Депутат Госдумы: Одесса должна вернуться в состав России в 2023 году

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Россия была вынуждена начать СВО, нанеся удар первой по Украине, которая готовила штурм ДНР и была в состоянии за три дня сломить оборону защитников Донбасса, а также начать боевые действия на территории Крыма.

Об этом в эфире телеканала «СТВ» заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С генералами ДНР общались, ещё до вхождения в состав России, они говорили, что Украина 8 лет готовилась наступать, в планах у них было идти на Донбасс, на Крым. Говорит, при нынешней ситуации за эти 8 лет, они ДНР за три дня бы взяли. Если предположить, что по-другому бы сложилась ситуация на фронте, мы бы не начали своевременно СВО, то не исключено, что сегодня бои были бы в других местах, в том числе, могли и в Крым зайти. Потому что сейчас у нас есть буферная зона, целая Херсонская область, они бы с Херсона могли спокойно пытаться атаковать Крым, просто другие бы были реалии», – сказал Белик.

Он выразил уверенность, что в обозримом будущем референдумы о воссоединении с России пройдут ещё в двух бывших украинских областях.

«Безусловно, люди ждали, понимали. В ДНР, ЛНР, в других областях они понимали, что в составе России, может быть, с какой-то отсрочкой, но они будут в безопасности, потому что в любом случае мы СВО доведём до логического завершения, выполним все её задачи. Но самое главное – мы своих не бросаем, это действительно так. Пусть и через 8 лет, но мы возвращаем свои территории, исконно русские территории. Николаев, Херсон, Одесса, просто навскидку, Донецк, Мариуполь. Где там, как они говорят, «цэ Украина»? Это Россия в чистом виде, поэтому надеюсь, что этот хороший тренд на проведение референдумов будет продолжен, и люди проведут ещё не один референдум в тех областях, которые должны стать частью России», – подчеркнул депутат.

По его словам, ситуация в экономике позволяет России продолжать спецоперацию.

«Проблем, на самом деле, нет, свято место пусто не бывает, и как бы ни старались санкциями нас припереть к стенке, всем уже понятно, что не получится. Поэтому экономика адаптировалась. Эти все компенсационные меры, которые были предприняты правительством, соответствующие законы, они возымели свои действия. Надеюсь, что в 2023 году экономика пойдёт в рост. Безусловно, нужно отметить, что есть какая-то инфляция, но она далека от инфляции в той же Турции, которая там вообще измеряется сотнями процентов. Поэтому сегодня определённая стабильность есть, даже солидная стабильность. Это, можно сказать, фундамент для того, чтобы мы могли завершить СВО, выполнить все те цели, которые поставил президент, и я уверен, что мы в 2023 году этого добьёмся», – заключил Белик.