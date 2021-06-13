Депутат Госдумы от Воронежской области прибыл в родной регион с рабочим визитом

13.06.2021

Глава партии «Родина» в рамках проекта «100 городов» посетил Воронеж и пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о последних проблемах. Главная претензия заключается в том, что власть не хочет услышать людей.

Алексей Журавлев также отметил состояние улицы, на которой он провел свое детство. Так, за эти годы улица Кронштадтская совсем не изменилась, а старые проблемы по-прежнему остались нерешенными. В свое время там даже проложили канализацию и закопали трубы, но результата никакого нет, так как деньги использовались не по назначению. Как отмечают местные жители, все хорошо только на бумаге, а в реальности ситуация не меняется. Недалеко от этого места на улице Саврасова тоже множество проблем, о которых рассказал лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Там тоже проблем – вагон и маленькая тележка. И с дорогой, и с ливневками, и с городским транспортом. Все из-за застройки новыми домами. Застройщик не учитывает интересы жителей улицы, начиная от уборки мусора и заканчивая местом для разворота общественного транспорта на конечной остановке. Лично видел, как транспорт едет фактически по придомовой территории» – поделился своими мыслями по поводу сложившейся ситуации Алексей Журавлев.

Местные жители передали депутату множество обращений, по которым ранее они получили отписки от властей. Глава партии «Родина» сказал, что теперь чиновники должны будут обратить внимание на проблемы жителей региона.

Плохую работу чиновников можно заметить и в селе Девица Семилукского района, где проживает порядка 6 тысяч человек. Сейчас здесь проходят работы по реконструкции магистрали. Однако местных жителей об этом забыли оповестить. Кроме того, из-за проводимых работ жителям будет трудно попасть из одной части села в другую, нарушится связь и с важными объектами инфраструктуры. Алексей Журавлев заявил, что власть должна была обсудить данный проект с людьми.

«Инфраструктура в поселении – важнейшая составляющая цивилизованной жизни в 21 веке. Такие проекты обязательно должны обсуждаться с жителями. Считаю, без слушаний подобная стройка – преступление!» – рассказал глава партии «Родина» Алексей Журавлев.

Деревня страдает и от других проблем, среди которых высокая концентрация металлов в воде и плохое уличное освещение. Сейчас жители надеются на помощь депутата Госдумы. Алексей Журавлев, в свою очередь напомнил, что представители партии «Родина» являются народными защитниками и всегда помогают людям отстаивать права.