Депутат Госдумы: Отделение Белоруссии от России было незаконным

05.08.2020, Москва, Игорь Петров

Выход Белоруссии из состава СССР был незаконным. Об этом в эфире канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выход Белоруссии из СССР был незаконным. По нашим оценкам, каждый третий-четвертый из белорусов отдали свои жизни в 1941-1945 годах за Отечество от Бреста до Владивостока, а не за Отечество от Бреста до Гомеля, как часто пытаются представить американцы.

В моральном плане это был предательство, в правовом – незаконно. А незаконные действия отличаются тем, что их всегда можно отменить по закону и создать условия для восстановления единого государства. Это – единственный способ избежать войны с Белоруссией.

Между прочим, в Хабаровске сепаратизм, потому что часть народа спокойно отнеслась к тому, что часть государства может отделяться – Киев, Минск и т.д. Соответственно, часть жителей Хабаровска сказали: а почему им можно отделиться от нашего отечества, а Хабаровску нельзя?» – сказал депутат.

Федров заявил, что риторика Лукашенко все больше напоминает ему риторику гитлеровского рейхскомиссара Эрика Коха.

«Лукашенко обратился к нации, заговорил про многовекторность, представил Россию как главного врага Белоруссии. Речи Лукашенко с каждым днем все больше напоминают речи Коха, гауляйтера Германии на оккупированной территории Белоруссии и Украины. Кох пытался представить Великую Отечественную войну как войну с СССР национальных территорий СССР. Абсолютно то же говорит Лукашенко. Его должность обязывает, должность – служить американцам», – сказал депутат.