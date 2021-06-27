Депутат Госдумы: Пора ставить вопрос о незаконности «независимости» Украины

27.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В споре с Западом по поводу принадлежности Крыма, вновь активизировавшемся после провокации британского эсминца Defender, Россия совершает ошибку, ссылаясь на результаты референдума 2014 года. Речь должна идти, прежде всего, о незаконности выхода Украины из состава СССР, да еще и с территориями, которые ей не принадлежали.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По словам депутата, наибольшую важность для международного права представляют «границы по итогам Второй мировой».

Федоров считает, что нужно поставить вопрос о незаконности Беловежских соглашений и объявления о «независимости» бывших республик СССР.

«Соответственно, мы должны подать аргументы, дать правовые основания… Советский Союз не ликвидировался, Украина не выходила из его состава. Но, если бы она из него вышла, то Крым прописан в законе как территория РСФСР – то есть, возврат территорий в случае выхода субъекта, который вошёл в состав Советского Союза в 1922 году. Тогда Крыма не было в составе Украины, соответственно, это не их территория. У меня вопрос – а почему мы англичанам эти документы не предъявляем?», – резюмировал депутат.