Депутат Госдумы посетил Херсон: Отношение людей иное, чем в Луганске и Донецке

07.06.2022  16:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Херсон


Люди в Херсонской области занимают выжидательную позицию по отношению к российским властям и склонны торговаться с ними.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов, побывавший недавно на освобожденных территориях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Люди в Херсонской области занимают выжидательную позицию по отношению к российским властям и склонны...

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«Люди выбиты из жизненной колеи, они ждут, что будет дальше, и оправдает ли Россия их ожидания. Отношение людей иное, чем в Луганске и Донецке. Они ждут, что мы им дадим, что принесем. Они общаются, будто торгуются с тобой.

Они нормальные люди и имеют право на такие вопросы. На мой взгляд, абсолютно большинство готово стать пророссийским, но только если мы не будем терять время и начнем работу прямо сейчас. Не будем затягивать важные вопросы, как мы делали 8 лет. Самое главное – дать людям уверенность, что Россия не уйдет.

Второе – открыть границу для товаров. Нельзя таможне сделать там то, что она сделала с экономикой Донбасса», – сказал Кузнецов.

По его мнению, таможня, чинившая бюрократические препятствия на границе с ЛДНР, все восемь лет душила экономику республик Донбасса.

«Все 8 лет граница, а точнее, таможня позволяет обогащаться узкому кругу лиц, душат экономику и обрекает народ на бедность. На мой взгляд, все таможенные ограничения на перемещение гражданских грузов должны быть отменены немедленно», – сказал Кузнецов.

Он предложил принять по этому поводу протокольное поручение, а также принять закон о гражданских администрациях.

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