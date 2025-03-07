Депутат Госдумы: «После перемирия патриотов могут ждать репрессии»

Есть большая вероятность, что после перемирия, которое наступит летом, некоторые политические круги захотят свести счёты с патриотическим крылом.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ощущение, что по степени ресурсообеспеченности конфликт затухнет в начале лета. К началу или к концу – это уже детали. Ощущение, что он затухнет, что будет зафиксировано какое-то перемирие.

Дальше мы увидим накачку Украины ресурсами. Но это уже будут не американские ресурсы. Это будут уже ресурсы Европы, которая истощена, и которая будет сбрасывать туда безработных мужчин в утилизацию. Денег у них нет, вооружения у них вычерпаны, так что у нас неплохая перспектива», – сказал Делягин.