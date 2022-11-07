Депутат Госдумы посоветовал русским женщинам как можно больше рожать

Для того, чтобы решить проблему мигрантов из Азии, русским женщинам нужно рожать по пять-десять детей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Матвейчева, работающие в РФ мигранты из Азии помогают российской экономике, делая ее конкурентоспособнее.

«На тему того, сколько здесь у нас людей из Азии, как они себя ведут, какую роль они играют в нашей экономике. Они – так называемая дешевая рабочая сила, они нашу экономику делают более конкурентоспособной, потому что – в противном случае, если бы их не было, их функции должны были бы выполнять какие-то другие люди, и эти другие люди получали бы больше зарплаты. Например, русские, и так далее. Соответственно, снижали бы прибыль, это все ложилось в цену товаров и так далее. Европа тоже не просто так на азиатов подсела. Прекрасно можно без азиатов обойтись – вы рожайте по пять, по десять человек. Ну рожайте каждый по пять, по десять человек, и тогда у Азии будут проблемы, куда девать этих русских, они прут и прут, почему они везде, эти русские… Но вы-то хотите нихрена не рожать, поставить какие-то стены, и чтобы вам хорошо жилось. Да не будет вам хорошо житься», – заявил Матвейчев.