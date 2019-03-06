Депутат Госдумы поспорил с американским сенатором о Донбассе

06.03.2019, Москва, Галина Шершнева

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий вступил в публичную полемику с сенатором США Беном Кардиным. Поводом стал отказ Кардина инициировать снятие американских санкций с депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Резник в числе 17 российских граждан обвинялся в Испании в отмывании денег российской преступной группировки «Тамбовская-Малышевская». Сейчас все фигуранты оправданы испанским судом, однако российский депутат был выключен в санкционный список США после доклада Кардина «Об атаке российского руководства на демократию».

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«Я просил сенатора изменить риторику и позицию. А также инициировать исключение Резника из санкционных списков. Мною получен ответ, в котором говорится, что Резник был включен в санкционные списки США согласно решению Минфина о блокировке активов физических лиц, оказывающих содействие в войне на юго-востоке Украины и оккупации Россией Крыма. Мы видим, что сенатор потерял всякую последовательность в рассуждениях», – сказал Слуцкий.

Доказывая непричастность Резника к действиям России на Донбассе и в Крыму, депутат все же вступил в полемику с сенатором и по сути вопроса.

«Я, кстати по вопросу войны на Донбассе ответил сенатору, что я также за прекращение войны на юго-востоке Украины, однако у нас разные взгляды на эту ситуацию. До сих пор туда продолжают лететь со стороны вооруженных сил Украины снаряды с надписями «Детям Донбасса», а Минские соглашения, инициированные Россией, не выполняются Киевом. Более того, Россия подвергается санкциям в Европейском Совете за то, что якобы она не может выполнять или не выполнять, поскольку она не является сторонами этих соглашений», – сказал сегодня Слуцкий, выступая в Госдуме.