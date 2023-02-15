Депутат Госдумы потребовал прекратить «дипломатический цирк» и закрыть вражеские посольства

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Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой от ЛДПР призвал закрыть в России посольства всех недружественных государств.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время мирной дипломатии прошло, нужны другие инструменты международного общения! Я требую прекратить этот дипломатический цирк и закрыть посольства Британии, Польши, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии – координаторов оппозиционных деятелей, транзитной базы для финансирования госпереворотов – и лишить дипломатического статуса их огромный штат сотрудников. Консульств вполне достаточно для решения гражданских вопросов. Или борцы за нерушимость связи с Западом боятся разрыва дипотношений, потому что тогда придется вывозить из-за загранок своих родственников, устроенных на теплые места в посольствах за рубежом? Пора прозреть и разрушить замки из песка и иллюзий о дружелюбном Западе», – написал Луговой.

Он утверждает, что западные дипломаты ведут целенаправленную подрывную работу.

«Я неоднократно призывал занять непримиримую позицию в вопросах «дружбы» с государствами, которые продвигают откровенно русофобскую политику и спонсируют массовые протесты. Изнанка их «дипломатической» работы давно известна. Иностранные посольства – это анклав работы спецслужб. Я неоднократно приводил доказательства того, что посольства Великобритании, Польши и стран Прибалтики действуют с целью разрушения российской государственности. Ведется целенаправленный подрыв страны изнутри. Сотрудники посольств содержат сеть агентов, работают с пятой колонной, с негодяями и предателями. Причем, в открытую. Встречи дипломатов с оппозиционерами фиксируются, все «тайные» визиты известны», – написал Луговой.