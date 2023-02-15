Депутат Госдумы потребовал прекратить «дипломатический цирк» и закрыть вражеские посольства

Елена Острякова.  
15.02.2023 08:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1248
 
Дзен, Запад, Политика, Россия


Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой от ЛДПР призвал закрыть в России посольства всех недружественных государств.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой от ЛДПР призвал закрыть в России посольства всех недружественных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Время мирной дипломатии прошло, нужны другие инструменты международного общения! Я требую прекратить этот дипломатический цирк и закрыть посольства Британии, Польши, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии – координаторов оппозиционных деятелей, транзитной базы для финансирования госпереворотов – и лишить дипломатического статуса их огромный штат сотрудников.

Консульств вполне достаточно для решения гражданских вопросов. Или борцы за нерушимость связи с Западом боятся разрыва дипотношений, потому что тогда придется вывозить из-за загранок своих родственников, устроенных на теплые места в посольствах за рубежом? Пора прозреть и разрушить замки из песка и иллюзий о дружелюбном Западе», – написал Луговой.

Он утверждает, что западные дипломаты ведут целенаправленную подрывную работу.

«Я неоднократно призывал занять непримиримую позицию в вопросах «дружбы» с государствами, которые продвигают откровенно русофобскую политику и спонсируют массовые протесты. Изнанка их «дипломатической» работы давно известна. Иностранные посольства – это анклав работы спецслужб.

Я неоднократно приводил доказательства того, что посольства Великобритании, Польши и стран Прибалтики действуют с целью разрушения российской государственности. Ведется целенаправленный подрыв страны изнутри.

Сотрудники посольств содержат сеть агентов, работают с пятой колонной, с негодяями и предателями. Причем, в открытую. Встречи дипломатов с оппозиционерами фиксируются, все «тайные» визиты известны», – написал Луговой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть