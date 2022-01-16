Депутат Госдумы предложил нанести удары по биолабораториям США

Чтобы серьёзно соперничать с США, нужно достучаться до американского обывателя, который до сих пор считает, что возможности ответного удара России – это блеф.

Об этом в эфире YouTube-канала «Нк» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них нет вообще никакой угрозы, для них ничего не происходит, для американских граждан. Соответственно, мы должны сделать такие шаги, которые бы американские граждане осмыслили, увидели, осознали, а дальше уже вирус на это распространится, этот страх. И начнётся влияние на власти США, которое заставит эти власти поменять свою точку зрения на противоположную. Вариант один – полётные задания. Я считаю, что это вариант неплохой, где мы указываем Вашингтон, Нью-Йорк и так далее, но нам необязательно торопиться. В чём отличие Владимир Владимировича от Хрущёва? В принципе, он полностью контролирует всю дорогу. У него есть одна уязвимость – это внутренний майдан и пацифисты. Но всё остальное – он всю дорогу контролирует. Он может сказать – так, сегодня ядерные ракеты, 500 штук. Увидел, что американцы не поняли, посчитали, что это блеф, давайте тогда разбомбим их лаборатории с биологическим оружием, то есть, средств, которые несут оружие массового поражения на территории СССР. Имеем право, наша территория, там находятся биологические войска США, эти лаборатории министерства обороны, имеем право разбомбить. Это второй вариант. Третий вариант – это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за 2-3, то вполне хорошая акция демонстрации серьёзности намерений. Это не сработает – ещё повышаем ставки. То есть мы можем повышать ставки, пока в глубине американского народа не возникнет понимание решимости России защищать свою территорию, своё отечество, в том числе ударами по территории принятия решений, по территории агрессора – США», – рассказывал Фёдоров.

По его словам, Россия имеет полное право на адекватный ответ со своей стороны.

«Это демонстрация решимости, в которой мы скажем – ребята, вы совершили акт нарушения нашей безопасности, ваши танки на нашей территории СССР. Территория Советского Союза признана вами по итогам Второй Мировой войны. Мы имеем право разместить наши силы на вашей территории, и ракета, которая попадёт по Неваде, это может быть и болванка, но в принципе может быть и ядерный взрыв, потому что полигон – ядерный, он приспособлен к взрывам. Это и есть наше ответное размещение наших сил или демонстрация этого размещения: вы танки под Нарву, мы ракету в Неваду. Это законное право ответного удара или ответного размещения войск, потому что формально удара не было. Их танки в Нарве сопротивления не встретили, соответственно, они просто туда пришли, соответственно наша ракета может появиться на полигоне Невада, не встретив сопротивления, и никто не погибнет, никто не пострадает. Произойдёт ответная демонстрация силы. Они нам силу танков, мы им силу наших ракет», – объяснил депутат.