Депутат Госдумы предложил отправлять лесбиянок на каторгу

26.03.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виталий Милонов поддержал инициативу КПРФ об ужесточении ответственности за пропаганду гомосексуализма.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о системно работающих организациях, которые занимаются прямой пропагандой этой дряни среди наших детей, то административное наказание для них слишком мягкое. И заниматься этим должна не полиция, а Следственный комитет. Поскольку это действия развратного характера в отношении несовершеннолетних. Все социальные отщепенцы, которые занимаются без нашего ведома пропагандой и беседами с нашими детьми, должны сидеть в тюрьме – точно так же, как насильники сидят, извращенцы и маньяки», – сказал Милонов.

В частности, Елену Климову, которая руководит интернет проектом «Дети 404» (для подростков нетрадиционной ориентации), Милонов назвал «бандершей» и предложил дать ей пожизненное наказание.

«Климову надо оштрафовать на 5 лет лишения свободы в суровых лагерях Новой Земли. Для них специальные лагеря надо сделать, смешанные с урановыми рудниками. Для этих людей должна быть каторга, потому что общество их в своих рядах видеть не хочет», – сказал Милонов.

По его мнению, вести работу с подростками, считающими себя ЛГБТ, может только дипломированный государственный психиатр, поскольку «ЛГБТ – сфера клинической психиатрии».