Депутат Госдумы предложил при пересечении границы спрашивать с прибалтов по полной

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Россия тоже может пойти на принцип, и, к примеру, по образу украинских вопросов о том, «чей Крым?», спрашивать тех же прибалтов, считают ли они преступникам литовских, латышских, эстонских нацистов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предлагаю, чтобы любому приезжающему из Литвы, Латвии, Эстонии задавали вопрос – «Вы считаете военными преступниками «Лесных братьев» убивавших людей в Литве в годы войны и после войны?», «Вы считаете преступниками ветеранов Вафен СС в легионах, которые были сформированы в Латвии?». И почему до сих пор мы не спрашиваем о роли, которую латыши сыграли в наших событиях, о «Красных стрелках» латышских, которые уничтожали здесь офицерство в годы Октябрьской революции и гражданской войны? Кто этим занимался? Давайте тоже предъявим им свои претензии. Почему мы должны считать, что квинтэссенция, точка отсчёта Латвийской, Литовской, Эстонской государственности – это короткий период 19 лет между двумя мировыми войнами? А что было до? 200 лет в составе Российской Империи. А что было после? Несколько десятков лет в СССР. Кто вообще платил за создание промышленность, которая теперь абсолютно раскурочена, за «Новоталлинский порт», за «Электронику», за сельское хозяйство Литвы? Неужели они своими силами создавали всё это в своё время? С помощью союзного бюджета. Давайте будем им встречные иски, и они будут гораздо серьёзней, чем попытки взыскать с нас за так называемую «оккупацию в годы СССР», – предложил Затулин.