Депутат Госдумы предложил расстрелять украинских моряков за Керчь

01.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна официально объявить распад советского государства в 1991 году нелегитимным и преступным, это сразу же предоставит Москве неоспоримые доводы во всех судебных тяжбах, связанных с кризисом вокруг Украины.

Об этом в эфире канала «НОД» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Россия или российский судья от имени России не смог отстоять свою позицию (по керченской провокации в гамбургском трибунале – ред.)? Очень просто, потому что Россия не права с точки зрения оформления системы, связанной с Керченским проливом и с Крымом.

То есть, Крым и пролив наши? Наши. Но не оформленные.

Во-первых, существует договор с Украиной о том, что Керченский пролив является совместным, мы не можем по этому договору устанавливать какие-то требования досмотра, Украина скажет, что «я сама как равная тоже хочу установить требования». Понятно, что на это никто не пойдёт, но не в этом дело.

Сама история с Крымом не оформлена с точки зрения международного права. Крым наш, но оформлен он как присоединение в результате волеизъявления, а по международному праву это не считается. По международному праву считаются только границы по итогам 1945 года. Все отступления от этих границ, даже через референдумы, являются нелегитимными», – считает депутат.

«Мы должны отменить незаконные решения 1991 года. Напоминаю, что Украина вышла из состава СССР незаконно, поскольку должен был быть референдум СССР – ровно то, что сейчас Украина «качает» нам, что «выход Крыма должен был быть оформлен референдумом Киева». Для международного сообщества важен не референдум, а согласие Киева. Точно так же вся Украина незаконно вышла из СССР.

Соответственно, как только мы отменяем решения 1991 года, потому что они незаконные, а не по политическим причинам, мы автоматически ставим Украину в положение сепаратизма в отношении международного права.

И в этом случае Крым, Керченский пролив, Донецк, Луганск – это всё территории, законно возвращающиеся в состав международного признанных границ нашего Отечества по итогам 1945 года», – добавил парламентарий.

«И всё становится законно, и с этого момента аргумент в международном суде какой? Какие-то украинские моряки-сепаратисты с какого-то панталыку сунулись на нашу территорию в Керченский пролив и устроили бузу. Мы их за это посадили, будем судить, а надо – вернём смертную казнь и расстреляем. Они – сепаратисты, ещё и в наглую нарушившие наши границы. Всё просто. И международный суд, даже при том, что он ангажированный, в худшем случае скажет, что «тогда мы сюда лезть не будем», – подытожил Евгений Фёдоров.