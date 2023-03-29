Депутат Госдумы призвал Минпромторг изъять все украинские товары с российского рынка

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев направил запрос мнистру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой предоставить информацию о доле потребительских товаров украинского происхождения с тем, чтобы российские маркетплейсы могли от них загодя отказаться.

Об этом он сообщил в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские торговые сети и маркетплейсы часто не имеют возможности идентифицировать продукцию украинского происхождения. И уж тем более не могут отличить «хорошие» украинские компании от «плохих». В этом им может и должно помочь государство», – написал Гусев.

Кроме того, он предлагает создать при Минпромторге рабочую группу, целью которой будет разработка действенных мер для недопущения продажи подобных украинских товаров на территории России. Депутат обещает, что думские комитеты по контролю и по экономической политике помогут в реализации данной инициативы.

«Реализация этих мер должна привести к снижению денежных поступлений на Украину, сократит ресурсную базу финансирования ВСУ и будет способствовать установлению мира и нашей скорейшей Победе. Россияне не хотят покупать товары украинских олигархов. Всем понятно, что рубли, которые мы платим украинским олигархам, конвертируются в боеприпасы, которыми убивают наших бойцов. Наши крупнейшие маркетплейсы пообещали добровольно остановить продажу конфет Roshen. Однако украинские товары, других компаний, поддерживающих киевский режим, свободно продаются. Например, продукция под торговой маркой Ugears. Ее владельцы на своем украинском сайте высказывают антироссийскую позицию и поддерживают националистические формирования ВСУ. И таких примеров много! Украинцы прячут свои торговые марки, производственные и торговые активы под хитрыми офшорными схемами», – написал Гусев.