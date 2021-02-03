Депутат Госдумы призвал Сербию отказаться от евроинтеграции

03.02.2021, Москва, Елена Острякова

Захват «албанскими и турецкими боевиками» Косово и Метохии под патронатом НАТО развязал руки исламским террористам по всему миру.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ящик Пандоры был открыт с подачи Вашингтона и Брюсселя. История с ныне оккупированным бандитами и наркоторговцами Косово является началом тех процессов, которые, в принципе, расшатали некую видимую незыблемость границ. Именно покровительство со стороны Запада террористам и бандитам, которые убивали мирных людей, вселило уверенность в ИГИЛ, в Ан-нусру, в том, что война с союзниками России всегда будет спонсироваться со стороны стран-членов НАТО», – сказал Милонов.

Он также осудил те силы в Сербии, которые выступают за евроинтеграцию.

«У меня вызывает некую оторопь, когда некоторые силы в Сербии, возможно даже те, кто потерял кого-то в этом жутком конфликте, в натовских бомбардировках, сейчас выступают на позициях евроинтеграции. В общем, заходить в дом, из которого все выходят, это не очень умно. И, безусловно, Сербия, находясь не в рамках Евросоюза, будет являться гораздо большим бенефициаром, чем вскочившие туда другие республики, названия которых даже никто особо и не знает в Евросоюзе, знают, что есть какие-то республики в бывшей Югославии», – сказал Милонов.