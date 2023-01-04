Депутат Госдумы прогнозирует прекращение огня в конце мая

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Если в очередных договорённостях с Украиной снова будет фигурировать олигарх Роман Абрамович, то все эти перемирия и соглашения будут носить денежный, а не политический характер.

Об этом в эфире интернет-канала «Ассенизатор» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили дать анализ нескольким высказываниям относительно хода СВО.

Так, замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что «украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны».

В то же время председатель правления банка «Открытия» Михаил Задорнов сказал, что «надеюсь, в мае-июне он в той или иной форме будет заморожен.

А «Русбриф» пишет, что «мирное соглашение практически готово, обсуждаются условия территориального разграничения и отмена санкционного режима, ориентировочная дата перемирия март 2023».

«Я не знаю, но участие Абрамовича во всех этих процессах показывает, что это про деньги. А если это про деньги, то Задорнов из «Открытия» точно знает лучше, чем замминистра иностранных дел РФ», – прокомментировал Делягин.

Он согласился, что конфликт будет заморожен в конце мая, однако ненадолго. Куда больше вопросов у депутата появилось в отношении готового договора.

«Насчёт договора, что он подготовлен, простите, он подготовлен с кем? С этими инфоцыганами из Англии и из Америки? Что за бред. Этот договор должен быть заключаться с английскими, американскими спецслужбами, он должен заключаться с Уолл-стрит, с представителями различных структурных группировок, одной ФРС недостаточно. А наши уважаемые господа вообще знают хотя бы половину того, что я сейчас сказал? Думаю, что нет. Поэтому пока на сегодняшний день думаю, что «Росбриф» принял желаемое за действительное (кем-то очень сильно желаемое), и, мягко говоря, поторопился», – добавил депутат.

Ведущий спросил, есть ли уверенность, что Украина готова подписывать мирные соглашения.

«Украина готова подписывать что угодно после того, как окажется на грани поражения, и Минские соглашения это показали. Естественно, она не готова выполнять ничего и никогда. Украина – «прекрасное» государство, которое за всё время своего существования не выполнило ни одного договора, который она подписала с 1992 года. Но она здесь при чём? Есть Байден, есть ФРС, есть ещё финансовые группировки, с ними надо разговаривать», – ответил Делягин.