Депутат Госдумы просит Путина писать «крымско-татарский» без дефиса

31.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В ближайшее время президент Российской Федерации подпишет указ о том, что слово «крымско-татарский» нужно писать без дефиса. Об этом в своем блоге сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, ранее крымские татары переживали, что название этноса на русском языке зачастую пишется с дефисом.

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«Вместе с ректором КИПУ Чингзом Якубовым обратились к главе Крыма Сергею Аксёнову, чтобы выработать единое в соответствии с правилами русского языка решение о написании слова «крымскотатарский». Не скрою, ранее многие писали название нашего народа через дефис, причем без какого-либо злого умысла или желания оскорбить — я бы сказал, не было единой нормы. Но крымских татар такое дефисное написание слова задевало.

Глава Крыма обратился к нашему президенту Владимиру Путину — и нашел полное понимание. К апрелю готовится к изданию Указ президента о внесении изменений — таким образом, будет закреплено единое, правильное написание слова «крымскотатарский», — слитное.

После этого, конечно, предстоит большая работа по внесению изменений в Конституцию Крыма, акты и другие документы — но это уже будет работа более локального значения. Главное и стратегическое решение принято», – заявил Бальбек.

В своем блоге Бальбек также ссылается на рекомендацию Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. «Дефисное написание является более частотным, но противоречит правилам русской орфографии, тогда как слитное написание соответствует правилам русской орфографии, но фактически используется носителями русского языка реже. Полагаем вполне оправданным слитное написание слова «крымскотатарский», – говорится в обращении института в адрес главы Крыма Сергея Аксенова.

Ранее с требованием писать слово «крымскотатарский» слитно неоднократно выступал запрещенный ныне в РФ меджлис. «Был введен этот дефис в слове крымско-татарский, который даже в Google выскакивает. В украинском языке его уже, слава богу, нет. Он для того, чтобы смешать крымских татар, крымцев с татарами российскими и вообще с этим монголо-татарским игом, которое они придумали, пугалки, этих басурман…», – возмущался один из руководителей меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев.