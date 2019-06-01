Депутат Госдумы: «Путин душит Лукашенко, как бульдог»

01.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин добивается от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко согласия на проведение референдума об одобрении конституции Союзного государства уже в сентябре.

Об этом в эфире радио НОД заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин чуть ли не каждый день требует от Лукашенко наполнения содержанием Союзного государства. Для того, чтобы решить проблему союзных органов власти, нужен референдум, – как в России, так и в Белоруссии. Этот референдум Путин и продавливает.

Лукашенко терять власть не хочет, он маневрирует, ему дают посулы США. Но, поскольку народ у нас один, ему трудно сопротивляться. Тем более, что Путин на него навалился, как бульдог, давит и душит. Это означает, что он торопится провести этот референдум в сентябре текущего года», – сказал Федоров.

По его словам, Союзное государство начнет функционировать сразу после опубликования решения ЦИК России и Белоруссии по результатам референдумов.

Вместе с тем, по словам депутата, текст союзной Конституции еще окончательно не согласован.

«Текст союзной Конституции был готов еще несколько месяцев назад. Он согласован на 70% правительствами двух стран. Идет борьба за то, что осуществлять эмиссии валюты должен не филиал МВФ – ЦБ РФ, а органы союзной власти. Чтобы формировалась новая национальная элита взамен американской оккупационной», – пояснил Федоров.