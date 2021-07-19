19.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Депутат Госдумы: Путин статьёй по Украине дал приказ армии приготовиться

Новости УкраиныСтатья президента России Владимира Путина о превращении Украины в «Анти-Россию» – сигнал Верховного главнокомандующего...

Статья президента России Владимира Путина о превращении Украины в «Анти-Россию» – сигнал Верховного главнокомандующего о приведении военных в состояние повышенной готовности.

Об этом в эфире «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«То, что сейчас он заявил: «Началась активная работа по проекту «Анти-Россия». Началась. То есть, вчера еще она готовилась, а со вчерашнего дня, президент это сказал четыре дня назад, началась.

Что это означает для военнослужащих Министерства обороны, внутренних войск и бригад оперативного реагирования, для нас? Означает приготовиться. То есть, повысить уровень дисциплины, ответственности, внимания к процессам. В принципе, это он сказал нам: «Приготовиться».

Приготовиться – это не значит, что завтра в бой или завтра начнется процесс. Это означает, что повышенная степень боевой готовности. По приказу Главнокомандующего. Поэтому я даже одел военную форму в связи с этим. Потому что это первый этап подготовки. Команда дана», – заявил Федоров.



Ранее Минобороны включило статью Путина об Украине в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть