Депутат Госдумы: Путин статьёй по Украине дал приказ армии приготовиться

Статья президента России Владимира Путина о превращении Украины в «Анти-Россию» – сигнал Верховного главнокомандующего о приведении военных в состояние повышенной готовности.

Об этом в эфире «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас он заявил: «Началась активная работа по проекту «Анти-Россия». Началась. То есть, вчера еще она готовилась, а со вчерашнего дня, президент это сказал четыре дня назад, началась.

Что это означает для военнослужащих Министерства обороны, внутренних войск и бригад оперативного реагирования, для нас? Означает приготовиться. То есть, повысить уровень дисциплины, ответственности, внимания к процессам. В принципе, это он сказал нам: «Приготовиться».

Приготовиться – это не значит, что завтра в бой или завтра начнется процесс. Это означает, что повышенная степень боевой готовности. По приказу Главнокомандующего. Поэтому я даже одел военную форму в связи с этим. Потому что это первый этап подготовки. Команда дана», – заявил Федоров.