Депутат Госдумы раскрыл заговор США в намерении Судана пересмотреть военное соглашение с РФ

04.06.2021, Москва, Андрей Туполев

Депутат Государственной Думы Александр Шерин считает, что Судан намеревается пересмотреть соглашение с РФ о создании российской базы на берегу Красного моря из-за влияния США.

«Когда они подписывали с Россией соглашение по открытию морской базы, соответственно, никто не держал ни у кого у виска ствол автомата. Они добровольно подписывали и внимательно изучили все плюсы и минусы этого соглашения, а теперь просто США вступили с этим государством в переговоры, американцы им что-то предложили и поставили перед ними условие расторгнуть соглашение с Россией», — объяснил Шерин.

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Эксперт отметил, что в этом есть недоработка Москвы, так как Россия может упустить столь выгодный шанс усилить военное присутствие в Африке.

«Значит, не дорабатывает данная структура. Возможно, и в нашем государстве в этом плане есть серьезные проблемы, где чиновники не дорабатывают. Надо брать этот вопрос на более детальную проработку, надо изучать, вступать в переговоры, договариваться, рассматривать какие дополнительные варианты может Россия предложить. Конечно, это серьезный удар по престижу и по тем действиям, и по той работе, которая до этого уже была проведена российской стороной», — прокомментировал он.

Депутат напомнил, что в Судане открыто представительство Россотрудничества, которое должно прорабатывать подобные вопросы и продвигать национальные интересы за границей.