Депутат Госдумы рассказал об опасном для Калининграда сценарии контрнаступления ВСУ

Владимир Гладков .  
10.04.2023 18:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Калининград, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Одновременно с контрнаступлением ВСУ страны НАТО могут под видом учений «разыграть калининградскую карту» и отрезать область от морского сообщения.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель Комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одновременно с контрнаступлением ВСУ страны НАТО могут под видом учений «разыграть калининградскую карту» и...

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«Меня серьёзно беспокоит тот факт, что с 22 апреля в Восточной Европе пройдут масштабнейшие натовские учения «defender 2023». Больше 25 стран вместе с США, 9 тысяч американцев, 17 тысяч всех остальных, собранных с миру по нитке. Это почти 30 тысяч, почти корпус. И, в принципе, ориентируясь на время начала этих учений можно сопоставить, когда может начаться это знаменитое, сто раз анонсированное контрнаступление имени Зеленского или Залужного», – отметил он.

«Понятно, что ребята, которые участвуют в учениях, не будут контрнаступать – а что они могут сделать? Они могут под шумок вполне разыграть калининградскую карту. Ведь для чего так гнали со вступлением в НАТО именно Финляндию? Их Швеция вообще не волнует – ну, не вступила, потом вступит. А Финляндию практически в экстренном порядке. А потому что им надо перекрыть Балтийское море, а именно – Финский залив. Потому что им нужно иметь возможность перерезать морское снабжение Калининградского района. И мы должны это чётко понимать», – сказал Картаполов.

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