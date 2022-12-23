Депутат Госдумы рассказал, почему Путин терпит Набиуллину

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Российские чиновники всеми силами саботируют переход страны на мобилизационную экономику, потому что боятся ответственности.

Об этом в эфире радио «КП» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те вызовы, которые стоят перед страной, те проблемы – не решены, но никто их не хочет решать, потому что считают, что не назрело для мобилизационной экономики время, и мы и так как-нибудь протянем. Всё не так плохо, как и говорит Путин», – задал тему ведущий.

«Вообще мобилизационная экономика – это переход от воровства к развитию. Для этого перехода жить плохо не надо. Это способ жить хорошо. Но для людей, которые ассоциируют себя со спекулянтами – это конец света, и в этой ситуации я их хорошо понимаю. Мобилизационная экономика – это ответственность чиновников. Поэтому они на неё не идут, не потому что всё хорошо», – объяснил Делягин.

«А мы можем таргетировать инфляцию, как любит делать наш Центробанк, а с другой стороны, всё-таки, не выпуская её за какие-то разумные рамки, вкладываться в развитие страны, в инфраструктурные проекты?», – спросил радиоведущий.

«Бюджетные инвестиции на инфляцию не оказывают никакого влияния. У нас рост бюджетных инвестиций из федеральных бюджетов в этом году по некоторым месяцам составил 45%, при этом инфляция в это время снижалась и официально, и реально. Здесь дело не в уровне инфляции и процентов, здесь дело в состоянии людей, которые нами управляют. Когда первый зампреда Банка России (Юдаева Ксения – ред.) нам рассказывает, что чем выше объём производства товаров, тем выше инфляция – это человек не сумасшедший, не в психушке, не в ВШЭ преподаёт, он руководит Банком России. Но она действительно верит, во что говорит. Она же нам не лжёт, она нам говорит то, что считает, потому что любой ценой стоит задача – не допустить развития России. В том числе, путём выдвижения откровенно бредовых тезисов. Для людей интеллектуального уровня Юдаевой, Набиуллиной (глава Центробанка России Эльвира Набиуллина – ред.) – это, безусловно, искренняя вера. Там с интеллектом всё очень понятно, прозрачно и всерьёз обсуждать, что эти люди способны на сложные интеллектуальные построения, типа того, что я управляю Россией, но себя ассоциирую с другой страной, и хочу, чтобы России было похуже, это не про них», – рассказал депутат.

«Растолкуйте мне, простому русскому человеку, а почему Набиуллина так долго сидит главой Центробанка (10 лет?), и Путин ей доверяет?», – уточнил ведущий.

«Я думаю, у неё декольте правильное, вот и всё», – предположил Делягин.