Депутат Госдумы: Российская армия специально не занимает территории Украины

Российская армия специально не занимает новые территории Украины, хотя Запад очень хотел заманить Москву в эту ловушку.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Государственной Думы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем нам известна из школьной программы история про 300 спартанцев, которые победили какую-то неимоверную армию персов – с десятки тысяч. Насколько я помню, суть-то была именно в том, что они встали в узком ущелье, и какая бы огромная армия ни была, если ты стоишь в коридоре, что называется, тюкаешь каждого дубинкой, то можешь и один победить. Один устанет, на его место второй спартанец встанет, потом третий. И эти 300, наверное, могут там все 300 тысяч так дубинкой затюкать», – отметил он.

Эксперт добавил, что аналогия с Украиной не совсем прямая, и не совсем всё так просто объясняется, но смысл именно в этом.

«Мы организовали своего рода такую мясорубку, которая перемалывает не только и не столько даже силы Украины, сколько вообще всё НАТО. Причём не только военные силы, но и экономический «жирок», который у них был, и просто обескровливается за это время. Нам хотели сделать второй Афганистан, заманить куда-то очень далеко, чтобы мы зашли далеко-далеко на Украину, отвечали за эти огромные территории, кормили десятки миллионов дополнительного, очень социально не обеспеченного населения, которое, при этом, плевало бы ещё нам в лицо. Это был бы гигантский геморрой, примерно, как было в Афганистане 70-80-е: огромная горная страна, которая поглощает огромное количество ресурсов и в спину стреляет нашим пацанам», – считает Матвейчев.

По его словам, Россия не стала ничего подобного делать, приняла только лояльные территории, а США получили второй Вьетнам.

«Мы видим, как это всё происходит. Мы видим, как кончилось фактически у них всё современное оружие. Точнее, сначала кончилось советское оружие, которое было на складах Восточной Европы. Потом они стали отдавать всякие свои лишние, ремонтируемые, негодные и прочие Abrams и Leopard. Но это, кстати, крайне дорого для них. Потому что у них ВПК коммерческий, и за всё ты платишь тройную-пятерную цену. И второе: они говорят о том, чтобы уже поставлять современные виды вооружения, все вот эти F-35 там и Taurus и прочее. То есть то, что непосредственно стоит на вооружении их армий, то есть обескровливать свои армии и перегонять сюда. Судьба будет точно такая же. Потому что и мы не включили ещё до конца те возможности, которые у нас имеются. Поэтому могут сколько угодно сюда новых персов подгонять – спартанцы рядом – они будут в мясорубку их закладывать и дальше так же точно перемалывать», – уверен Матвейчев.