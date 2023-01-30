Депутат Госдумы: Россия финансирует собственных убийц

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Чтобы не допустить ещё больших провалов в экономическом секторе, Россия должна срочно и решительно разобраться с врагами и предателями, пробравшимися в руководство страной.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все бизнесмены в один голос говорят, что в 2023 году продолжает снижаться спрос. Во-первых, у людей продолжают сокращаться доходы. И, понимая неопределённость ситуации, люди сокращают потребление, стараясь накопить на чёрный день всё, что только можно. Это достаточно пагубно влияет на экономику. Это сдерживает, даёт стабилизацию экономики», – сказал Делягин.

По его мнению, России необходимо срочно и решительно разобраться с предателями в экономическом секторе.

«Сейчас Россия – это страна, которая датирует своих убийц деньгами. Как дети в немецких концлагерях, мы своих убийц обеспечиваем кровью экономики. У нас вывод капитала, по очень оптимистичным прогнозам Набиуллиной, 260 миллиардов долларов. Простите, у нас украли 300 миллиардов долларов, и мы практически столько же вывезли в прошлом году. Молодцы, всегда так делайте, а потом расскажите кому-нибудь этот бред про экономический суверенитет РФ. Все дружно посмеются. Поэтому вывод капитала должен быть запрещён. За исключением инвестиций, которые согласуются с правительством. Должна быть проведена деофшоризация экономики. У нас – очень много крупных корпораций из частного сектора вернулось в страну, но очень многие ещё зарегистрированы за пределами страны. Так что западные спецслужбы могут прекратить всю розничную торговлю с РФ, просто корпоративным решением», – отметил он.

«И нужно прекратить обналичку, то есть перевод капиталов из легальной сферы в нелегальную. Тогда капиталы будут служить России, а не её противнику», – резюмировал депутат.