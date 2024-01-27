Депутат Госдумы: Россия не откажется от обмена пленными

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После уничтожения Ил-76 украинской ПВО, Россия не планирует замораживать процесс обмена пленными с Украиной, однако на данный момент идёт проработка вариантов, которые исключат возможности повторения подобных трагедий.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня информация такая, что подразделения структуры, которые занимаются этим вопросом, их несколько, и они процесс, безусловно, будут продолжать. А вот схема обмена может измениться. То есть может случиться так, что теперь не самолётами будут доставлять, а посуху, что называется, и на определённых территориях, с определёнными гарантиями и так далее. То есть будут продумывать схемы обмена, чтобы не происходило подобных трагедий», – заявил Матвейчев.

Депутату возразил политолог Андрей Суздальцев.

«Скорее всего, пауза, конечно, будет, это первое. Второе, никаких ни сухопутных путей, ничего задействовать нельзя. Скорее всего, будут на нейтральной территории меняться», – сказал Суздальцев.