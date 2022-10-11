Депутат Госдумы: Список новых территорий России не окончательный

Список новых территорий России не ограничивается Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями, заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

«У нас есть спор, конечно, периодически он возникает — что есть в этой ситуации победа? Я полагаю, что победа — это принуждение Украины к миру на наших условиях, а эти условия, как мы знаем, не предусматривают возврата на Украину Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области, а тем более Крыма. Я думаю, что этот список на этом не исчерпывается, и это, кстати, ответ на вопрос, почему у нас и в мыслях нет наносить ядерные удары по Украине — ядерные удары по Украине означали бы ядерные удары по той части населения, которое нам сочувствует, несмотря ни на что, оно тоже есть. Они бы означали удары и по нам тоже, потому что радиоактивное облако никаких границ, таможен и пограничных постов не знает», – сказал парламентарий в эфире ТВ.